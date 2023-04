Restyling delle mura, ecco i lavori

Ha preso il via l’operazione che porterà a un restyling delle mura di via IV Novembre, un ripristino necessario e atteso, il quale interesserà un tratto intaccato da un rovinoso crollo avvenuto nel 2004. Dopodiché, oltre a un primo intervento di messa in sicurezza, solamente nel 2015 si era provveduto a realizzare un progetto di recupero. "Purtroppo, i lavori non sono mai iniziati – ha illustrato il primo cittadino Giuliana Giampaoli – e solo adesso, come avevamo annunciato qualche settimana fa, abbiamo potuto vedere l’apertura del cantiere. Gli interventi, piuttosto complessi, consisteranno nella realizzazione di un sistema di paratie di contenimento e di sostegno che sgraveranno le mura dalla spinta del peso dei livelli superiori e si protrarranno fino a fine anno – ha precisato –. La ricostruzione avverrà attraverso efficaci interventi di contenimento atti a sostenere e fortificare il versante crollato: sarà ripristinato il proseguimento della sede stradale di via Trincea delle Frasche e sarà realizzata una sorta di passeggiata belvedere con posti auto, alberatura e panchine. Allo stato attuale non è stato possibile, per problemi tecnici, integrare un accesso facilitato dotato di abbattimento delle barriere architettoniche per la risalita da via IV Novembre, ma è fin da ora un impegno che ci vogliamo prendere". Un’opera che non sarà solo volta al recupero dello spazio fisico ma anche di rigenerazione urbana, considerando che si tratta di un luogo di sosta e incontro. "Come in ogni altro intervento che necessiti di una modifica della viabilità, ciascuno di noi subirà dei disagi negli spostamenti e nei trasporti – ha affermato il sindaco –. Abbiamo la certezza che comprenderete perfettamente quanto sia importante realizzare dopo tanti anni un’opera di recupero che metta in sicurezza un versante già fortemente ferita, ci restituisca funzionalità alla circolazione e ci riconsegni uno dei più bei punti panoramici della città".

Diego Pierluigi