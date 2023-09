Restyling delle panchine sul lungomare, il sindaco ringrazia gli scout

Con una cerimonia svolta al Belvedere sul mare, intitolato proprio al fondatore del movimento scout Robert Baden – Powell, l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare il gruppo scout di Porto Potenza Picena per il fattivo contributo fornito nel ripristino e nella verniciatura delle panchine posizionate sul lungomare cittadino. Il sindaco Noemi Tartabini, insieme al vicesindaco Giulio Casciotti e all’assessore all’urbanistica Luisa Isidori, ha così incontrato il gruppo scout rivierasco. E dopo che sono stati illustrati sia il progetto di ripristino delle panchine che quello volto a un miglioramento ecosostenibile del territorio comunale, l’amministrazione potentina ha dato il via a una cerimonia di consegna delle pergamene di riconoscenza a tutti i reparti e ai singoli coinvolti. Il sindaco Tartabini ha ringraziato adulti e giovani scout per il loro impegno sociale a beneficio della collettività.