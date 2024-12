Restyling di Fonte San Venanzio. Pronto a breve lo spazio sportivo

A breve finiranno i lavori di restyling nell’area di Fonte San Venanzio a Camerino dove è stato realizzato uno spazio destinato ad attività ludico-motorie con particolare attenzione alle persone con disabilità vicino al campo sportivo polivalente e al parco pubblico con giochi per bambini. Un intervento da 71 mila euro che è stato possibile grazie al progetto dell’amministrazione comunale che è risultato vincitore del bando della Regione Marche, con la con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo Ugo Betti e del Santo Stefano, visto l’ottenimento di un contributo pari a 60 mila euro. Un’area che arricchisce ulteriormente una zona già molto frequentata anche dagli studenti vista la vicinanza con gli istituti scolastici ed importante per tutta Camerino. Il progetto oltre alla realizzazione di un’area attrezzata completamente accessibile tramite una rampa, prevede anche la realizzazione di tre parcheggi riservati ai disabili.

"Si sta per concretizzare un progetto molto importante ovvero la realizzazione della prima area attrezzata per l’allenamento a corpo libero in un parco pubblico della città – ha detto l’assessore allo sport del comune di Camerino Silvia Piscini –, che avrà il valore aggiunto di essere completamente accessibile alle persone con disabilità, permettendo loro di utilizzarla in autonomia. Verrà offerto un servizio pienamente inclusivo. La possibilità di fare sport alimentando la sfera del benessere deve essere sempre di più un diritto per tutti".