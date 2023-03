Restyling di via Cutini, dal Pnrr 300mila euro: a maggio al via i lavori

Partiranno a maggio i lavori di riqualificazione in via Mariano Cutini, nel centro di Potenza Picena, che vedranno il rifacimento della strada (lunga circa 150 metri) con mattoni storici. Un intervento dal costo di ben 300mila euro, per il quale è arrivato il finanziamento del Pnrr. Infatti è stato ormai approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ingegnere Danilo Carlini e dall’architetto Eleonora Foglia. "Parliamo di una delle vie più antiche di Potenza Picena – afferma il sindaco Noemi Tartabini –. Adesso stiamo procedendo con la gara di appalto, per selezionare la ditta che si occuperà dei lavori. Vogliamo riportare nel suo splendore originario quella strada, che nel tempo si è imbruttita per via dei continui rattoppi svolti nel corso del tempo. Tra le varie problematiche sorte negli anni passati, ci sono state anche le infiltrazioni d’acqua. Perciò, l’intervento vede prima la sistemazione dei sottoservizi (gas e fognature) con la collaborazione di Astea. Successivamente verrà rimossa la pavimentazione, per poi procedere con il totale rifacimento del manto stradale". Nella specifico, la relazione tecnica dell’opera riporta che sarà ricavato "uno strato di fondazione in misto cemento e all’interno verranno realizzate tre nuove condotte (rete energia elettrica e telecomunicazione). Infine verrà posta in opera la pavimentazione mediante l’utilizzo di mattoni fatti a mano antichizzato mantenendo le caratteristiche attuali a livello di dimensioni e cromatografia e verranno sistemati seguendo la disposizione esistente a spina di pesce".

g. g.