Restyling giardini Norma Cossetto Cantiere lumaca, ancora lavori

Lavori pubblici lumaca "entro la fine di luglio si potrà andare a passeggiare nei giardini Norma Cossetto". Ermanno Carassai (nella foto), assessore ai lavori pubblici, in aula consiliare ha fornito la scadenza ultima di un intervento comunale che è diventato simbolo di inefficienza: il parco pubblico sul lungomare sud, chiuso a giugno 2022 e ancora cantierato nonostante l’intervento dovesse per contratto durare solo 80 giorni. Un anno e un mese dopo l’affidamento dell’appalto dovrebbe essere riaperto. A portare il problema in consiglio comunale è stato Francesco Micucci (Pd) con una interrogazione sulla lentezza dei lavori. L’assessore ha letto una lunga lista di guai, a partire da sub appalti, modifiche contrattati, sostituzione di figure tecniche, meteo avverso, varianti in corso d’opera. "I problemi – ha detto Carassai – sono stati tanti e ora siamo in dirittura d’arrivo. I giardini avrebbero dovuto essere ultimati entro il 20 luglio, ma la ditta ci ha già anticipato la necessità di una ulteriore proroga. A fine luglio dovrebbero essere ultimati". Micucci non ha perso l’occasione per sottolineare "i problemi dei lavori pubblici perché non è questo l’unico cantiere in città che procede a rilento. Nel caso dei giardini Norma Cossetto ritengo che l’amministrazione, che oggi accampa tante giustificazioni nel merito delle quali non entro, avrebbe dovuto evitare il gesto di machismo chiudendo l’area prima delle elezioni per mostrare efficienza senza avere poi la capacità di approntare un appalto in grado di rispettare le tempistiche". Identico problema per l’ascensore del sottopasso Esso, chiuso dal Comune il 13 giugno con l’assicurazione che sarebbe stato tempestivamente ripristinato. Venti giorni dopo è ancora fuori servizio. "E’ imminente la riapertura" ha detto Carassai, che anche in questo caso ha letto in aula una lunga lista di giustificazioni per spiegare il ritardo.

Lorena Cellini