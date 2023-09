Restyling Pavimentazione a Monte San Martino: lavori in corso per mesi

Cantiere in corso, a Monte San Martino, per il rifacimento della pavimentazione in centro storico (primo stralcio) e dei sottoservizi. I lavori sono stati affidati e dovrebbero durare circa un paio di mesi (in base al meteo); l’intervento rientra nella rigenerazione urbana del Pnc, Piano nazionale complementare aree sisma. Da ieri via Ricci è stata quindi chiusa al traffico per lavori di riqualificazione dell’acquedotto e della sede stradale. E la viabilità del centro storico viene così modificata: per l’accesso e l’uscita della porzione alta del centro storico è apposto un semaforo per rendere viale della Vittoria percorribile in doppio senso di marcia. Viene comunque garantita la percorrenza di via Libera Ungheria con accesso dal sagrato della chiesa di San Martino Vescovo. L’accesso e l’uscita da piazza XX Settembre è da via Marconi. I passaggi pedonali sono garantiti. Il cambio viabilità resterà in vigore fino alla fine del primo stralcio dell’opera.