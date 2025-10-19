Rete colabrodo: persa oltre metà dell’acqua

Hanno superato il 50 per cento le perdite della rete idrica cittadina. Stando ai dati forniti da Atac, nel 2023 la dispersione ha toccato il 50,4 per cento, dopo aver oscillato negli anni precedenti tra il 42,2 del 2021 e il 48,4 per cento del 2018. I numeri figurano nel dossier valutato dalla conferenza dei servizi, che ha esaminato la richiesta di Ato 3 di una concessione di grande derivazione di acqua pubblica nel campo pozzi centrale di via Lelli, a Civitanova, per uso umano e idropotabile, e della portata istantanea di prelievo di 180 litri al secondo, massima di 250 l/s e annua di 5 milioni di metri cubi. Il tipo di richiesta, che necessita di procedimento autorizzatorio unico regionale, ha lo scopo di arrivare a una nuova concessione che regolarizzi tutte quelle che si sono susseguite negli anni.

L’impianto di Civitanova è composto da 29 pozzi, realizzati a partire dal 1935, implementati negli anni ’60/’70 fino al 2000, in base alle crescenti necessità di acqua potabile e che da fine anni ’90 ha usufruito di un approvvigionamento secondario da parte dell’acquedotto del Tennacola (60 litri al secondo), in particolare nel periodo estivo. Il volume annuo di prelievo è variato negli ultimi anni tra i due milioni 830mila metri cubi (portata media 90 l/s) e i tre milioni 650mila metri cubi (116 l/s). Rispetto alla richiesta di prelevare un volume annuo di 5 milioni di metri cubi dal campo pozzi di via Lelli, la conferenza dei servizi ha fissato invece un limite, un valore non superiore a 4 milioni di metri cubi, perché la stabilità nel tempo del livello della falda alluvionale è stata verificata solo con volumi di prelievo annuo inferiori ai 5 milioni di metri cubi.

Quanto alle perdite dell’acquedotto, evidenziato che è indispensabile ridurle, soprattutto perché in futuro potrebbe cessare l’apporto di 60 l/s fornito dal Tennacola e che risale agli anni in cui Civitanova dovette trovare soluzioni per proteggersi dal grave problema dell’inquinamento della falda idrica, considerando poi che il capo pozzo si trova all’interno del basso bacino del Chienti, tra la A14 e la statale 77. La potabilità dell’acqua di Civitanova è garantita dai controlli dell’Atac. Prevedono che annualmente vengano effettuate 11mila analisi su circa 1.300 campioni di acqua prelevati in diversi punti: sull’acqua allo stato grezzo (29 pozzi di captazione e due condotte del Tennacola), sull’acqua all’uscita degli impianti di trattamento (filtri a carbone attivo e osmosi), sulla rete di distribuzione (13 punti distribuiti sul territorio comunale).

Lorena Cellini