Rete europea, trasferta a Parigi per il rettore

Il rettore dell’Università di Macerata John McCourt in trasferta a Parigi per una riunione con Hilligje van’t Land, segretario generale dell’Associazione Internazionale delle Università. Si tratta della principale associazione di istituti e organizzazioni di istruzione superiore di tutto il mondo, nonché voce globale dell’istruzione superiore presso l’Unesco. Tra i temi trattati, alleanze transnazionali tra atenei, come quella a cui ha aderito l’Università di Macerata, Erua, e delle possibilità che le stesse aprono in termini di internazionalizzazione. McCourt si è soffermato su quelli che potranno essere i vantaggi in campo didattico e scientifico dell’appartenenza di Unimc a una rete estesa a otto atenei di altrettanti Paesi europei. La mobilità anche del personale tecnico amministrativo, inoltre, consentirà lo scambio di buone pratiche per lo sviluppo dell’ateneo in termini di efficienza e modernizzazione. È stato ribadito poi il ruolo cruciale delle Università negli scenari bellici internazionali per promuovere i principi di dialogo, pace e giustizia sociale. Nel pomeriggio McCourt ha partecipato alla commissione per la selezione del segretario generale dell’Erua insieme ai rettori di Parigi 8, Gran Canaria, l’Università Swps di Polonia e l’Università Mykolo Romerio della Lituania in rappresentanza degli otto atenei. Un’ulteriore opportunità per un confronto fra i rettori presenti sui progetti che prenderanno forma nei prossimi mesi.

re. ma.