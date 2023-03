"Rete idrica colabrodo", esposto del Codacons alla Corte dei Conti

La rete idrica "colabrodo" delle Marche finisce all’attenzione della Corte dei Conti regionale, con il Codacons che ha presentato un esposto alla magistratura contabile, denunciando "tutte le omissioni da parte degli enti locali che hanno fatto poco o nulla per risolvere tale criticità – dice l’associazione dei consumatori –. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat (riferiti al 2020), nelle Marche si registrano perdite di acqua superiori alla media nazionale a Pesaro, col 40,6% di risorse idriche immesse in rete che vanno disperse. Seguono Ancona 31,3%, Fermo 24,8%, Ascoli 24,8%, Macerata 9,8%. Una situazione che non solo rappresenta un grave spreco per una risorsa preziosa come l’acqua, ma influisce sull’emergenza siccità".