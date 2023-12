Rete museale a quota 46mila presenze. Cassetta: "Proposte culturali di qualità"

Nel 2023 la rete museale cittadina ha fatto registrare 46mila presenze (20.133 a Palazzo Buonaccorsi, 15.135 allo Sferisterio, 1.200 a Villa Ficana, 3.921 al Museo di Storia Naturale, 1.100 all’area archeologica Helvia Recina e 4.499 alla torre civica). I musei hanno attivato e seguito 25 tirocini curriculari dell’Università, cinque tirocini dell’Accademia di belle arti di Macerata e un tirocinio dell’Accademia di Bologna. Sono stati 22, invece, gli studenti di istituti secondari accolti per i progetti di alternanza Scuola - lavoro.

Questi alcuni numeri del settore cultura, raccolti dall’assessore Katiuscia Cassetta che traccia il bilancio di quest’anno "contraddistinto da nuovi stimoli e motivazioni, da attività continue all’insegna delle buone pratiche e dell’ottimizzazione delle risorse, dalla costante ricerca di nuove modalità per fare squadra mettendo in campo competenze e professionalità per arricchire, sempre più, la città con proposte culturali di qualità. Abbiamo ampliato il patrimonio museale e la fitta rete di rapporti territoriali, regionali e nazionali che ci hanno permesso di far conoscere le collezioni maceratesi e abbiamo dato vita a nuove "sfide" per offrire sempre più servizi a una comunità che guarda al futuro". Oltre alle collezioni permanenti, i musei civici di Palazzo Buonaccorsi hanno ospitato mostre ed esposizioni, alcune delle quali finanziate dalla Regione Marche con importanti risorse (35mila euro per Bartolini e 25mila euro per Monachesi), con l’obiettivo di arricchire l’offerta museale. La biblioteca comunale si è aggiudicata contributi pari a 114mila euro: il bando "Città che legge" (45mila euro); il bando regionale per il sostegno a progetti per la promozione della lettura e per la valorizzazione delle biblioteche del territorio (15mila euro); il bando regionale in qualità di ente capofila per il Polo Marche Sud (10mila euro); il contributo regionale per l’acquisto di libri (9.500 euro); il contributo per la digitalizzazione del Fondo Castiglioni (10.500 euro); il contributo ministeriale per la promozione della lettura (5.500 euro) e il contributo per la realizzazione di servizi innovativi avanzati finalizzati alla diffusione della conoscenza e fruizione dei contenuti culturali (18.441 euro).

Entro la fine dell’anno, inoltre, si arriverà a inserire all’interno del catalogo elettronico un numero vicino ai 10.000 volumi, antichi e moderni. Grazie ai fondi Pnrr (170mila euro) sarà digitalizzata una selezione dei più importanti periodici storici locali, un congruo numero di manoscritti e gli archivi dei teatri storici. Gli spettacoli di "Lo Sferisterio a Scuola", progetto che permette di avvicinare bambini e famiglie all’opera lirica, hanno visto la partecipazione di 11.120 spettatori coinvolti.