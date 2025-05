Rete museale della Val di Fiastra. Visite guidate e musica in tre tappe

"Qui Val di Fiastra", progetto di rigenerazione culturale e sociale vincitore del bando Pnrr Borghi del ministero della cultura, lancia la Rete museale della Val di Fiastra con alcuni eventi di presentazione: oggi a Ripe San Ginesio, sabato prossimo, il 17, a Loro Piceno e quello successivo, il 24 maggio a Colmurano. Hanno aderito sei musei del territorio, tra cui il Museo del vino cotto, il Museo delle due guerre mondiali e il Museo della storia postale dei Monti Azzurri a Loro Piceno, la Pinacoteca comunale di arte contemporanea e Parco sculture a Ripe San Ginesio, il Museo della memoria Renzo Contratti Ventura a Colmurano e il complesso monastico Abbazia di Chiaravalle all’Abbadia di Fiastra.

"L’obiettivo – spiegano i promotori – è rendere più accessibile il patrimonio culturale nelle aree interne, risolvendo problematiche comuni ai piccoli musei del territorio, come l’irregolare apertura al pubblico e le difficoltà nella valorizzazione delle collezioni, attraverso la creazione di una gestione condivisa e il rafforzamento dell’offerta culturale dei musei dei Comuni coinvolti. Il progetto prevede la possibilità di accedere a tutti i musei della rete, fruendo dei nuovi contenuti digitali, come tour virtuali, esperienze in realtà aumentata e video immersivi. Inoltre sono stati pensati percorsi formativi rivolti ad operatori museali, oltre a un workshop di illustrazione realizzato in collaborazione con l’Accademia di belle arti di Macerata". In questi tre sabati sono previsti eventi di apertura e inaugurazione, a cura di Meridiana snc, dedicati a ogni Comune aderente, Ripe San Ginesio, Loro Piceno e Colmurano. Oggi, alle 15 e alle 17, visita guidata del borgo di Ripe, Pinacoteca, Torre Leonina e Parco delle sculture. Alle 18 musica rock dal vivo in piazza con i "The Girls Side". Sabato prossimo, sempre dalle 15, visita guidata del borgo di Loro Piceno, Musei del vino cotto, della storia postale e delle due guerre mondiali, monastero del Corpus Domini e cucine del Castello Brunforte; alle 18.30 musica vocale a cappella jazz, pop e swing al Parco St. Nikolaj con il concerto di "Glissando vocal ensemble".

Infine sabato 24 maggio visita guidata del borgo di Colmurano, dell’Angolo delle Paccucce e del Museo Contratti Ventura, dove alle 16 sarà inaugurata la mostra degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata "Tra territorio e museo: interpretare la Val di Fiastra nella sua Rete Museale". Alle 18 concerto pop/rock acustico al Campo delle Bocce con Andrea Castiglioni. Tutti gli eventi sono gratuiti. In tutti e tre i pomeriggi saranno presentate anche le nuove modalità di fruizione dei rispettivi musei. Il progetto è coordinato da Inabita Laboratorio Territoriale.