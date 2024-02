Rete unica delle municipalizzate: più servizi e abbattimento dei costi

Una rete tra le varie aziende municipalizzate della zona per aumentare i servizi a favore della popolazione, ma anche per fare ordini insieme e abbattere così i costi di gestione per i parcheggi a pagamento e per le farmacie comunali. Su ciò stanno lavorando Mario Properzi, l’amministratore unico dell’Azienda Servizi Potenza Picena, e il presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati, Walter Manzotti, i quali di recente si sono incontrati più volte. Però, l’intenzione è quella di far entrare in questo raggruppamento anche altri comuni limitrofi. "Stiamo portando avanti l’idea di confrontarci e cooperare – dice Properzi -, quasi come un consorzio, ma mantenendo ciascuno la propria autonomia. Uno degli obiettivi è quello di inglobare dei nuovi servizi di cui ancora non ci occupiamo, tra cui la gestione del cimitero e la manutenzione degli impianti sportivi. E sarebbe un bel vantaggio, in quanto permetterebbe a ogni Comune di avere il controllo diretto. Per questo – aggiunge -, con l’azienda di Porto Recanati stiamo curando l’acquisto di beni. Ad esempio sulla fornitura dei parcometri, in modo da avere accesso a un cospicuo sconto per il noleggio. A Potenza Picena ne servono 11, e si sommano agli altri 20 necessari per Porto Recanati. E il fatto di procedere insieme all’ordine, con un numero maggiore di attrezzature, ci permette di spendere molto meno. Idem l’acquisto di medicinali e prodotti per le varie farmacie comunali, che se fatto assieme ammortizzerà le spese. D’altronde, il modello della rete tra aziende partecipate è già partito in altre regioni, e cioè in Emilia-Romagna e in Toscana". A dire la sua anche il "collega" Manzotti. "Il messaggio è che se l’Azienda Pluriservizi fattura di più, ci guadagna tutta la collettività – afferma -. E vogliamo far sì che siano sempre di più i cittadini che si rivolgono a noi. E con maggiori proventi possiamo continuare a fare donazioni alle varie realtà cittadine, come fatto con Avis e casa di riposo Gervasi. Inoltre, per noi, sarebbe importante arrivare ad avere gestione del cimitero cittadino. Il mio auspicio è che si riesca a coinvolgere le partecipate di altri Comuni vicini. Più siamo, meglio è".

g. g.