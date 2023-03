Rete viaria appenninica: rigenerazione strategica

Nell’ultima cabina di coordinamento, presieduta dal commissario straordinario Guido Castelli, è stata approvata l’ordinanza che prevede l’intesa sul Piano per le strade dell’Appennino centrale. Questo comprende anche il collegamento tra Belforte del Chienti e Sarnano, tra la SS 502 e la SS 78, proseguendo per la stessa direttrice della Statale 78 fino ad Amandola (Fermo) e da qui nei collegamenti con Comunanza (Ascoli). Si tratta di lavori di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale con un potenziamento della intersezioni, per un totale di 476 milioni complessivi, di cui circa la metà (238.357.487 euro) sono stanziati per le strade della nostra provincia. "Il miglioramento della rete viaria dell’Appennino centrale è imprescindibile per realizzare la rigenerazione economica di questi territori, caratterizzati da un’orografia articolata e da un’elevata frammentarietà degli inserimenti abitativi – spiega il commissario Castelli -. Proprio per tali ragioni gli interventi che abbiamo realizzato e il Piano per la rigenerazione viaria sono strategici in un’ottica che non sia solo di ricostruzione, ma di rilancio e realizzazione di un nuovo modello di sviluppo che vogliamo realizzare in questa grande area. La maggiore e migliore mobilità di persone e merci rappresenta un interesse primario per tutte e quattro le regioni coinvolte e a questo obiettivo stiamo lavorando con spirito collaborativo, attraverso interventi che nel loro insieme sono strutturali". L’ordinanza prevede inoltre una nuova ricognizione delle criticità della viabilità delle aree appenniniche colpite dal sisma per definire un nuovo Piano di rigenerazione viaria, che sarà redatto insieme alle Regioni e al ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Lucia Gentili