Rete Viva ed Ecomuseo in cerca di foto d’epoca per allestire una mostra

Raccogliere e condividere la memoria dei luoghi e delle persone di Santa Croce, Montalbano, Colleverde e Villa Ficana di Macerata attraverso le vecchie foto di famiglia. È l’obiettivo del progetto "Tiriamo fuori le foto dai cassetti" promosso dall’associazione Rete Viva con l’Ecomuseo delle case di terra Villa Ficana. Per questo gli organizzatori invitano chiunque abbia fotografie antiche, massimo 60 anni, dei quartieri Santa Croce, Montalbano, Colleverde e Villa Ficana che rappresentano edifici, personaggi, famiglie, eventi religiosi, politici, culturali, sportivi e che ricordano "come eravamo", a tirarle fuori da album e cassetti e portarle ai volontari di Rete Viva o dell’Ecomuseo, dove saranno scansionate e restituite ai proprietari.

"Un’iniziativa originale – interviene l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta –. Il coinvolgimento dei cittadini è il giusto strumento per una maggiore consapevolezza delle ricchezze della città". L’associazione Rete Viva, da anni attiva a Santa Croce, ha condiviso l’idea con l’Ecomuseo, nato nel 2016, centro di documentazione sulla storia e le tecniche costruttive in crudo. Le immagini saranno esposte nel quartiere la prossima primavera. Per consegnare le foto o avere informazioni: Rete Viva (3294709565 - www.reteviva.jimdo.com) o Ecomuseo (0733.470761 il martedì e venerdì dalle 9 alle 13).