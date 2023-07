Reti per proteggersi dai lupi, allevatori multati

di Lucia Gentili

"Siamo a un bivio: proteggere il bestiame dal lupo con gli strumenti di prevenzione ma ricevere sanzioni o subire gli attacchi dei predatori e non essere multati?". A sollevare il caso sono cinque allevatori di Ussita, tutti sanzionati dai carabinieri forestali per un articolo del regolamento di Polizia rurale comunale. I cinque, raccontando cosa è loro accaduto, lanciano un appello alle istituzioni, inclusi Regione, ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto. "Una situazione grottesca, la nostra. Siamo allevatori che pascolano l’altopiano di Macereto, sul versante ussitano – spiegano –. I colleghi del confinante pascolo di Visso subiscono pesanti perdite da lupo alle aziende (dove si allevano per lo più vitelli e puledri, difficili da proteggere con le attuali strumentazioni disponibili). Invece noi, con un’altra tipologia di bestiame composto soprattutto da pecore e asini, attraverso un buon uso delle misure di prevenzione – quali recinzioni elettrificate e cani da guardia – abbiamo quasi azzerato le perdite. Se non fosse che un’inedita e inusuale interpretazione di una norma contenuta nel regolamento di Polizia rurale comunale da parte dei carabinieri forestali locali, ha scaturito un pesante flusso di sanzioni e controlli a danno di noi allevatori, tutti tacciati della medesima violazione. Sanzioni ripetute con una spaventosa frequenza, nonostante gli scritti difensivi regolarmente presentati". Le multe sono di 50 euro ciascuna, e c’è chi ne ha prese tre in tre settimane. In pratica, durante il pascolo, la norma prevede l’utilizzo di recinzioni mobili elettrificate solo giornaliere (i forestali contestano che vengano predisposte di sera). "Una situazione che rischia di disincentivare l’utilizzo degli strumenti di prevenzione come buona misura di mitigazione del conflitto tra grandi carnivori e attività zootecniche, esacerbando animi già esasperati da ben altre difficoltà, come la mancanza di acqua sui pascoli che si protrae dal sisma – aggiungono gli allevatori –. Metteremo in pratica tutti i sistemi consentiti per legge per prevenire gli attacchi. Chiediamo però alle amministrazioni, agli enti preposti, al comando carabinieri forestali, all’assessore regionale all’agricoltura (Andrea Maria Antonini, ndr), al ministro dell’agricoltura e al ministro dell’ambiente risposte definitive su come proseguire il nostro lavoro. Siamo presidi e sentinelle sul territorio tutto l’anno, chiediamo sostegno e una soluzione definitiva".