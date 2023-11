Retribuzioni dei dipendenti. Busta paga più leggera

In provincia di Macerata la retribuzione media lorda annua dei lavoratori dipendenti è di 3.564 euro, più leggera rispetto alla media nazionale. E’ quanto emerge da un’indagine dell’Ufficio Studi Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati Inps, riferiti al 2021. Le informazioni fanno riferimento ai dati dell’Istituto di previdenza ricavati dall’"Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi operai agricoli e domestici)" che individua la stragrande maggioranza dei dipendenti del privato che sono stati retribuiti con almeno una giornata di lavoro (oltre 16,2 milioni). In provincia la retribuzione media lorda annua dei lavoratori dipendenti è di 18.304 euro, decisamente inferiore (- 16,3%) ai 21.868 euro della media italiana. Se, poi, la si rapporta a quella della provincia di Milano, la più alta d’Italia, che è di 31.202 euro, allora la differenza sfiora i 13mila euro. Magari ci si può consolare, sul fronte opposto, con la provincia di Vibo Valentia chiude la classifica con 11.823 euro, ma certo la distanza è grande. Delle 103 province esaminate, solo 32 sono sopra la media italiana, tutte le altre sono al di sotto. Nelle Marche (manca Fermo), la provincia messa meglio è quella di Ancona, dove la retribuzione media lorda annua dei lavoratori dipendenti è di 20.853 euro, 1.016 in meno rispetto alla media italiana (- 4,6%); segue quella di Pesaro – Urbino con 20.126 euro, 1.742 in meno (- 8%). Ultima la provincia di Ascoli Piceno con 17.615 euro, 4.253 in meno (-19,4%). "Come in molti paesi d’Europa, anche in Italia le differenze salariali a livello territoriale sono importanti - rileva la Cgia -. Gli aspetti emersi dall’elaborazione dei dati Inps eseguita dall’Ufficio ripropongono una vecchia questione: gli squilibri retributivi presenti tra le diverse aree del nostro Paese come, ad esempio, tra Nord e Sud, ma anche tra le aree urbane e quelle rurali". Questione che le parti sociali hanno tentato di risolvere attraverso l’impiego del contratto collettivo nazionale di lavoro che, però, "ha prodotto solo in parte gli effetti sperati". "Le disuguaglianze salariali tra le ripartizioni geografiche – spiega la Cgia - sono rimaste perché nel settore privato le multinazionali, le utilities, le imprese medio - grandi, le società finanziarieassicurativebancarie, che tendenzialmente riconoscono ai dipendenti stipendi molto più elevati della media, sono ubicate prevalentemente nelle aree metropolitane del Nord. Queste aziende, infatti, dispongono di una significativa quota di personale (manager, dirigenti, quadri, tecnici, etc.), con livelli di istruzione alti, a cui va corrisposto uno stipendio importante. E non bisogna scordare che il lavoro irregolare è diffuso soprattutto nel Mezzogiorno, e da sempre questa piaga provoca un abbassamento dei salari contrattualizzati. Tuttavia, se invece di comparare il dato medio tra aree geografiche, lo facciamo tra lavoratori dello stesso settore, grazie alla contrattazione centralizzata le differenze territoriali si riducono".