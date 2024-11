Retribuzioni e condizioni di lavoro: "Sciopero per la riforma dei trasporti"

"Alle lavoratrici e ai lavoratori del Trasporto pubblico locale vengono negate giuste retribuzioni e dignitose condizioni di lavoro, tutti stiamo pagando il prezzo di questa inefficienza gestionale dell’intero settore. C’è consapevolezza rispetto al disagio creato, ma le nostre sono le ragioni di tutti: è lo stato in cui versa il settore a creare ogni giorno il vero disagio". Angelo Ceccarelli della Filt Cgil, Fabrizio Costantini della Fit Cisl, Cervelli Graziani della Ugl Fna, spiegano lo sciopero degli autoferrotranvieri in programma oggi per l’intera giornata. "Oggi saremo a Roma anche con i lavoratori della nostra provincia, per la manifestazione nazionale che ci vedrà davanti al Ministero dei Trasporti, per chiedere sicurezza, sostenibilità, regole, risorse e contratto".

I sindacati hanno le idee chiare, e pongono l’accento su diverse questioni irrisolte o trascurate. "La mancanza di risorse e di programmazione genera incertezza sul futuro del settore, il disinteresse delle istituzioni impedisce ai cittadini di usufruire di un adeguato e dignitoso servizio pubblico, l’inflazione riduce i salari e aumenta i costi del servizio, con la conseguenza che il pieno diritto alla mobilità viene di fatto negato". In un contesto del genere sempre meno giovani scelgono di lavorare nel settore, così il progressivo abbandono e la conseguente carenza di personale riducono il servizio programmato. Non solo. "L’impossibilità di garantire l’incolumità fisica sui mezzi allontana utenti e dipendenti dal servizio, la crisi del trasporto pubblico contrappone personale operativo e cittadinanza aggravando i fenomeni di aggressione".

Una protesta, dunque, che poggia su solide basi. "Siamo sempre in campo – sottolineano i sindacalisti - con il solo e unico obiettivo di trovare soluzioni per i lavoratori e per la cittadinanza. Di fronte al disinteresse delle istituzioni e all’inadeguatezza delle controparti, lo sciopero rimane l’unico strumento legittimo per far sentire la nostra voce". Lo scarso interesse verso il Trasporto pubblico locale è stato dimostrato nel tempo sia dai Governi a livello nazionale che regionale, sia dalle associazioni datoriali che rappresentano le imprese, dal 2010 il settore ha subito ingenti tagli e non ci sono stati i necessari adeguamenti al tasso di inflazione. "Si sciopera per il rinnovo del contratto nazionale, per ottenere migliori condizioni di lavoro e per promuovere una profonda riforma complessiva del settore, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. La nostra è una legittima vertenza con proposte di buon senso. Chiediamo alla politica, alle istituzioni, al Governo e alle controparti datoriali di fare seriamente e strutturalmente la loro parte".