Retromarcia: operaio investito a Porto Recanati, codice rosso per il 118

Un operaio è stato investito da un Fiorino, appena fuori da un cantiere edile. Per questo l’uomo, sui cinquant’anni e di nazionalità italiana, è stato soccorso dal 118 e trasportato in volo all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. L’incidente è avvenuto ieri verso le 16.30, a Porto Recanati. A quell’ora il 50enne si trovava con dei colleghi in via Montarice, nell’omonimo quartiere, all’altezza del civico 46 dove si sta costruendo una casa. Uno di loro è salito sul camion ed è andato in retromarcia per uscire dal cantiere. Il 50enne si era posizionato sul ciglio della strada per dare indicazioni all’altro operaio che stava facendo manovra. Ma poi, secondo una prima ricostruzione, un Fiorino che passava lungo via Montarice, in direzione da mare a monti, ha travolto il 50enne. Al volante del mezzo c’era un 60enne, dipendente di un’altra ditta del settore. Sono stati allertati i soccorsi, giunti con l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e la medicalizzata da Recanati. I sanitari, vista la gravità, hanno allertato l’eliambulanza. L’uomo è stato portato a Torrette.