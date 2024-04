Rette abbassate all’asilo nido e nuovi giochi nel giardino

Sono stati inaugurati ieri mattina, alla presenza del sindaco Patrizio Leonelli e dell’assessore Ilenia Cittadini, i nuovi giochi installati nel giardino dell’asilo nido comunale F. Bartolini di Castelraimondo. Si tratta di uno spazio esterno pensato per essere organizzato e attrezzato come ambiente educativo, ludico e che consenta l’esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

"Per questo abbiamo pensato a questi nuovi giochi e arredo da esterno – ha spiegato il sindaco Patrizio Leonelli – il giardino è un luogo per trascorrere alcuni momenti della giornata all’aperto e del tempo condiviso in aggregazione positiva tra bambini, operatori e genitori. Come amministrazione comunale ringraziamo le famiglie per la partecipazione e l’entusiasmo e tutti gli operatori dell’asilo nido per l’impegno, la passione e la professionalità nel loro agire quotidiano".

Grande soddisfazione anche per l’assessore Cittadini. "Come amministrazione – ha sottolineato – crediamo molto nel servizio di asilo nido in quanto costituisce non solo un importante servizio educativo e pedagogico per i bambini, ma anche un supporto alle famiglie per rispondere ai loro bisogni sociali, affiancandole nel loro compito educativo e promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità – ha aggiunto l’assessore –. Nell’anno scolastico 2023- 2024 abbiamo partecipato all’abbassamento della retta a carico della famiglia e con il fondo 0-6 regionale e statale abbiamo deciso di investire risorse per acquistare nuovi giochi da esterno in legno e inclusivi".