"Rette del nido aumentate, scelta assurda"

Tariffe dell’asilo nido nel mirino dei gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni. I consiglieri erano già andati all’attacco sull’aumento delle rette per la casa di riposo "che è stato di 250 euro mensili per gli ospiti autosufficienti e di 200 mensili per gli ospiti non autosufficienti", tuonano. "Ora – aggiungono i consiglieri – a poco meno di un mese, la giunta Giampaoli torna a mettere le mani in tasca alle famiglie. Lo fa con una delibera di Giunta con la quale l’amministrazione incrementa pesantemente le tariffe dell’asilo nido". La minoranza ha poi fatto i conti sugli aumenti. "Prendiamo come paragone le tariffe del gennaio 2023 – spiega – per chi ha un Isee sotto i 25.000 euro, il tempo parziale (7.30-13.30) passa da 80 a 170 euro, il tempo intermedio (7.30-16.30) passa da 100 a 200 euro, il tempo pieno (7.30-18.30) passa da 140 a 270 euro e la tariffa giornaliera lievita da 5 a 7 euro per il tempo intermedio e a 9 euro per il tempo pieno".

Sul tema poi aggiungono: "Una famiglia che ha un Isee di prima fascia e quindi sotto i 25.000 euro e usufruisce del tempo pieno per 20 giorni al mese, pur sfruttando il bonus Asilo concesso dallo Stato, avrà un aggravio di 180 al mese se l’Isee si attesta tra i 25 e i 40.000 euro l’aggravio sarà di 220 euro mensili e per Isee sopra i 40.000 euro l’aggravio sarà di 240 euro mensili. Sono cifre importanti che vanno ad incidere in modo significativo sul bilancio familiare. Nel particolare periodo storico che stiamo vivendo si dovrebbe amministrare il sociale con correttezza, prudenza e civiltà – chiosano dalla minoranza –. Chiediamo agli amministratori di rettificare la delibera presa e di smettere di procedere senza sentire ragioni e senza condividere con i cittadini".

Diego Pierluigi