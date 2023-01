"Rette della casa di riposo, la Regione non ci ascolta"

"Nessuno sgarbo istituzionale. I documenti relativi al consiglio comunale sono stati inviati nei termini previsti dal regolamento". Così il sindaco di Treia Franco Capponi risponde all’opposizione "Prima Treia" (Vittorio Sampaolo, Andrea Mozzoni e Gianluca Gagliardini), intervenuta anche sull’aumento delle tariffe dei loculi del cimitero e della casa di riposo. "L’approvazione delle tariffe era propedeutica proprio a creare una grande diversificazione dei costi dei loculi – prosegue Capponi –. Inoltre l’attuale regolamento amplia la libertà di scelta dell’utenza. I costi medi, a seconda delle diverse parti del cimitero, possono andare da 700 euro a 2.500 euro. Invece per le tariffe della residenza protetta, da oltre 15 anni la quota regionale non è mai stata adeguata. Il corrispettivo regionale è rimasto a 33 euro al giorno per ogni ospite, nonostante il forte aumento dei costi di gestione. Tutti i Comuni dell’ambito sociale di Macerata che gestiscono una residenza protetta (l’Ircer di Macerata, Corridonia, Montecassiano, Pollenza, Treia, Mogliano-Urbisaglia) hanno chiesto un incontro all’assessore alla sanità Saltamartini – attraverso una lettera inviata dal sindaco Parcaroli – perché tutte le nostre residenze protette sono in perdita e la quota di compartecipazione della Regione non è stata adeguata. Ma a due mesi da questa richiesta, la Regione non ha ancora dato riscontro. Le Marche sono all’ultimo posto in Italia per partecipazione alla quota sanitaria delle residenze protette".