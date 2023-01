Rette lievitate nelle case di riposo "Ora la Regione faccia la sua parte"

di Lucia Gentili

Aumentano le spese di gestione nelle case di riposo, tra pandemia, rincari, bollette e riduzione degli ingressi per rispettare la normativa Covid. E la Regione, che compartecipa alle rette mensili per la parte sanitaria, non adegua la quota da quasi vent’anni. Il corrispettivo regionale è infatti rimasto a 33 euro al giorno per ogni ospite dal 2004. "Le Marche sono all’ultimo posto in Italia per partecipazione alla quota sanitaria delle residenze protette, mentre si è attestata a una compartecipazione di 55 euro al giorno per ospite nelle altre regioni", ha detto il sindaco di Treia Franco Capponi sollevando la problematica, che riguarda tutte le strutture marchigiane che ospitano anziani.

"La situazione non è più sostenibile – spiega Giuliano Centioni, presidente dell’Ircr che a Macerata gestisce la casa di riposo a Villa Cozza –. Noi, come Azienda pubblica di servizi alla persona, abbiamo l’obbligo del pareggio di bilancio, altrimenti a fine anno ci troviamo in difficoltà e dobbiamo prospettare un "piano di rientro" per sanare il deficit. Quest’anno, dopo anni di tariffe invariate, siamo costretti a un ritocco che è comunque meno della metà dell’aggiornamento Istat; dovremmo procedere con 3 euro in più al giorno. Venti anni fa, quando era stato stabilito il contributo regionale in 33,51 euro, gran parte degli ospiti delle case di riposo era autosufficiente, mentre ora il 90% non lo è. Inoltre è cresciuto il costo del lavoro (con almeno quattro rinnovi contrattuali), poi è arrivato il terremoto con la perdita del valori degli immobili di nostra proprietà e la perdita di alcune entrate per gli affitti (senza considerare i costi per eseguire la valutazione sismica). Da ultimo i rincari dell’energia elettrica e del gas. Noi svolgiamo anche un servizio pubblico per conto dell’Ast, l’Azienda sanitaria territoriale (ex Asur) in base ai posti letto convenzionati. Ma la quota regionale va assolutamente adeguata ai nostri tempi: da oltre un anno stiamo sollecitando governo e Regione (con le precedenti giunte, andando avanti la storia da anni, c’era la stessa problematica). Va riconosciuta dignità al nostro lavoro, anche perché cerchiamo di limitare le spese e le ospedalizzazioni. E non ci sentiamo di scaricare tutto sulle famiglie per trascuratezze che non dipendono da loro: vogliamo restare in linea con la pensione di un lavoratore dipendente". Tra i residenti della casa di riposo ci sono per lo più ex impiegati, piccoli artigiani, operai.

"La quota regionale va adeguata all’attualità – aggiunge il direttore dell’Ircr, Francesco Prioglio –. Siamo certi che la Regione lo farà, dovrà remunerare chi fa questo servizio pubblico per loro in convenzione. Sono sotto gli occhi di tutti – continua Prioglio – gli aumenti del costo della vita, dai generi alimentari alle bollette, e le mancate entrate anche perché, pur essendo migliorata grazie a Dio la situazione Covid, non si possono fare ancora ingressi continuativi". L’Ircr gestisce anche le strutture di Tolentino, Pollenza, Montecassiano, Mogliano (alla Maestà), Montefano e Potenza Picena. Ma in questi casi l’integrazione della retta è a carico del Comune.