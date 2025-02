Rette salate nelle case di riposo: "Servono tutele per gli anziani"

"Vale la pena ricordare che l’inserimento di un anziano non autosufficiente in una residenza è un Lea (Livello essenziale di assistenza) e che il decreto riferito ai Lea è molto chiaro: la retta è costituita da due voci: il 50 % quota sanitaria a carico del Servizio sanitario regionale, il 50% a carico dell’ospite, e/o del Comune. Ma nelle Marche non è così". Le segreterie regionali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil sottolineano la necessità e l’urgenza di interventi da parte delle Ast e della Regione, evidenziando che i quattro milioni stanziati per sostenere le rette nelle residenze per anziani nel triennio 2025-27, pur rappresentando un segnale di attenzione, sono assolutamente insufficienti. "Da tempo – affermano i sindacati dei pensionati – incalziamo la Regione affinché assuma decisioni certe sull’organizzazione e gestione delle strutture residenziali nelle Marche, specie residenze protette e case di riposo che ospitano anziani, sia autosufficienti che non. La carenza di una metodologia chiara per rilevare il fabbisogno di posti ha prodotto una iniqua distribuzione territoriale delle strutture e della loro capacità di ricevere ospiti. Ma si tratta di un servizio che va garantito". Purtroppo il costo dell’assistenza è rimasto fermo per anni a 67,02 euro per anziani non autosufficienti e 90 euro per le demenze, troppo pochi per coprire i costi reali dell’assistenza; e anche l’aumento della quota sanitaria deliberato dal primo gennaio 2023 non è stato considerato sufficiente dagli enti gestori, pubblici e privati, che continuano ad aumentare le rette a carico degli utenti. A farne le spese sono gli anziani. "Nelle Marche non hanno mai pagato il 50% del costo complessivo, ma molto di più. Le convenzioni che l’Ast stipula con gli enti gestori prevedono una quota aggiuntiva, a carico degli utenti, che non si riferisce solo al pagamento di prestazioni a domanda individuale (podologo, parrucchiere, ecc.), ma anche a voci generiche come manutenzione del giardino, climatizzazione, e altro". Una situazione alla quale non si può certo far fronte con una pensione che nelle Marche – mediamente – si attesta sui 956 euro mensili. "In diverse situazioni – concludono i sindacati – le "prestazioni aggiuntive" determinano un costo che supera la metà della retta pagata dall’ospite. Le Ast devono pretendere il rispetto di quanto pattuito, mentre la Regione deve definire il costo reale dell’assistenza e limitare le quote aggiuntive alle richieste a domanda individuale".

f. v.