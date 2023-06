Rettore e prefetto alle feste di fine anno "La Costituzione per immagini" agli studenti

Nuova occasione di incontro tra Università, prefettura e scuole. Il rettore John McCourt e il prefetto Flavio Ferdani hanno visitato il liceo artistico Cantalamessa e il liceo classico-linguistico Leopardi, partecipando alle feste di fine anno scolastico. Sono state regalate ai ragazzi delle classi quarte e quinte le copie del libro "La Costituzione per immagini", realizzata in collaborazione fra ateneo, prefettura e licei della città con il sostegno della Clementoni. All’Artistico il rettore e il prefetto hanno visitato la mostra "Preziosi di Costituzione" e apprezzato il cortometraggio realizzato dagli allievi che hanno saputo leggere e interpretare la Costituzione italiana tramite le opere d’arte. Al Leopardi, McCourt e Ferdani hanno assistito a un concerto di musica cantata in lingua francese e spagnola dal coro della Scuola "Leop-harmony".