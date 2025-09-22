Rettore UniMc contestato dal collettivo: “Stop ai rapporti con Israele”

Macerata, 22 settembre 2025 – "Negli ultimi due anni, mentre in Palestina si resisteva sotto le bombe dell'esercito israeliano, l'università di Macerata ha continuato a collaborare con Israele ignorando le pressioni degli studenti”. Il collettivo Depangher ha contestato il rettore John McCourt all’apertura dell’assemblea convocata al dipartimento di studi umanistici per discutere della tragica questione palestinese.

Ragazzi e ragazze, portando davanti alla cattedra uno striscione che recita “Intifada, fino alla vittoria”, hanno fatto sentire il loro grido sopra le parole di McCourt, accusando l’ateneo di collaborare con le istituzioni israeliane e di aver invitato a parlare, la scorsa settimana, un docente dell’università di Gerusalemme, Yair Furstenberg, nell’ambito del progetto Trust. “Siamo di fronte a un meccanismo ipocrita in cui l'università vuole ripulirsi la faccia oggi, per poi continuare a comportarsi come fatto finora domani”, scrive il collettivo.

McCourt ha sottolineato come il professore sia in Israele “un oppositore del governo”. “Stiamo creando borse di studio, cinque nella nostra università, per accogliere studenti palestinesi”, ha spiegato McCourt. La contestazione del collettivo verteva su quello che considerano il ritardo dell’interruzione dei rapporti con le università israeliane: intonando il coro “Palestina libera”, i ragazzi e le ragazze del collettivo Depangher hanno appeso striscioni con scritto “Blocchiamo tutto” per richiamare alla manifestazione prevista nel pomeriggio al porto di Ancona.

McCourt, ricordando la tragedia dei 65mila morti di cui 20mila bambini in Palestina, ha sottolineato che “approveremo in senato accademico la condanna delle azioni terroristiche di Hamas e delle violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte di Israele. Vanno aperti i corridoi umanitari e rispettato il diritto di autodeterminazione del popolo palestinese. Siamo ben oltre la legge del taglione”. Terminata la contestazione, il collettivo ha lasciato l’aula.