Rettore Unimc e Presidente APM, "Un colloquio cordiale per i problemi del trasporto" Il rettore Unimc John McCourt e il presidente dell'Apm Gianluca Micucci Cecchi si sono incontrati per discutere dei problemi connessi al trasporto pubblico locale. Entrambi hanno convenuto di rivedersi per trovare soluzioni concrete a beneficio degli studenti.