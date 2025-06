Reunion degli ex alunni dopo 44 anni, c’è anche la maestra

Quarantaquattro anni fa erano bambini con il grembiulino, e la cartella più grande di loro, e frequentavano la 1ª B della scuola elementare Castelfidardo di Macerata, anno scolastico 1981. È passato tanto tempo, ma in dieci si sono ritrovati attorno a un tavolo per una cena che ha avuto il sapore dei ricordi, dell’affetto e del tempo che a volte, grazie a un’emozione, torna indietro. A rendere l’incontro ancora più speciale, è stata la presenza della loro amatissima maestra Mariarita Massarini, oggi anche pittrice, che li ha sorpresi con un pensiero dolcissimo: una mini tela dipinta a mano per ciascuno dei suoi "bambini", con un messaggio personalizzato. La serata si è svolta al Palace di Macerata, in un’atmosfera vivace e complice. Tra una portata e l’altra sono riaffiorati i ricordi: le prime cotte, le risate di allora, gli aneddoti buffi, ma anche un piccolo orgoglio scolastico condiviso, vale a dire un mini corso di francese, una delle prime esperienze linguistiche in un’epoca in cui studiare una lingua straniera alle elementari era tutt’altro che scontato. Questi gli ex allievi della Castelfidardo: Pierluigi Persichini, Alessia Bacci, Cristiana Tullio, Carlo Giuttari, Andrea Ciccarelli, Monica Gentili, Elisabetta Rossi, Simone Gatto, Gianluca Settembri, Andrea Baldassarri. L’incontro si è chiuso con una promessa: non far passare altri 44 anni.