Reunion dei chimici di 50 anni fa

Una settantina di laureati in chimica all’università di Camerino ha partecipato alla quarta giornata di incontro promossa dal Gruppo 2° Michigan composto dagli studenti di chimica di Unicam negli anni 1967-1972. Oltre al notevole numero di partecipanti, questa edizione è stata caratterizzata dal pranzo nel cuore di Camerino, in largo Giovanni Boccati, dopo una visita al centro storico camerte. "Un segnale di attenzione e vicinanza alla città – spiega il professor Gianni Palmieri, uno degli organizzatori dell’evento – nella speranza di vederla presto rifiorire. Chi non era mai stato qui è rimasto profondamente colpito". Al di là di questo messaggio di solidarietà, i chimici di Unicam hanno incentrato i lavori della giornata sul tema dei materiali compositi di natura green, con l’intervento di esperti del settore nel centro di ricerca Chemistry Interdisciplinary project" (Chip). Poi c’è stata la visita guidata ai laboratori del centro Marlic con il tecnologo di Unicam, Manuela Cortese.

m. g.