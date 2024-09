Reunion della scuola elementare

Serata di bei ricordi, nostalgia ma soprattutto allegria per gli ex alunni della scuola Villa Pini a Civitanova. Ormai diventati mariti, mogli e genitori, si sono ritrovati al bar pizzeria Vecchia Campagna per una cena tra ex compagni di banco e di classe, nello specifico della prima elementare dell’anno scolastico 1975-1976. In alcuni casi si è diventati amicissimi, in altri non ci si rivedeva da tempo. Oltre agli ex scolaretti, presente pure la maestra Maria Teresa Rella, acclamatissima e vera star della serata conviviale. Lucidissima e con grande memoria, si è infatti dilettata con simpatici aneddoti riportando tutti a quei tempi meravigliosi. Nella foto da sinistra in piedi Andrea Garbuglia, Federico Fornari, Roberto Angelomè, Alessandro Monteverde, Franco Di Costanzo, Carlo Cifola, Andrea Morresi; seduti da sinistra Roberta Cervellini, Monica Meschini, Maria Teresa Rella e Giuliano Ricci.

Andrea Scoppa