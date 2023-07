Revisione della patente per nove automobilisti

Sul fronte della viabilità infortunistica e polizia giudiziaria sono stati 143 gli incidenti stradali rilevati, di cui 50, un terzo, con feriti, che erano in tutto 67; 34 le segnalazioni alla prefettura per l’applicazione di provvedimenti cautelari di sospensione della patente. "Abbiamo accertato che cinque persone che avevano causato un incidente stradale avevano bevuto – ha spiegato il commissario Fiorenzo Forani, vice comandante –. A questi vanno aggiunti altri otto segnalati per guida in stato di ebbrezza durante i controlli. Gli incidenti avvengono soprattutto lungo le vie di accesso alla città, le strade più trafficate. Le cause più ricorrenti sono la velocità pericolosa, perché non adeguata a quella strada o a quelle condizioni di traffico, l’esecuzione irregolare di manovre. In 9 casi, dopo un incidente abbiamo avanzato la proposta di revisione della patente, perché ci è sembrato non ci fossero più i requisiti. L’età media delle persone coinvolte negli incidenti è di 49 anni". "Su questo tema – ha aggiunto l’assessore Paolo Renna – credo sarà fondamentale l’intervalliva, perché molto del traffico che attraversa Macerata è composto da mezzi che non devono venire qui. L’apertura di quella strada avrà sicuramente effetti positivi sulla viabilità urbana". La polizia locale ha anche sollecitato la Provincia a ridurre il limite di velocità sulla Potentina, "dopo il grave incidente a un ragazzo in moto vicino alla Cimar – ha detto il comandante Doria –. Lì dovremo intervenire in qualche modo per aumentare la sicurezza, ma intanto scendere da 90 a 70 chilometri orari, e 50 dove iniziano le case, potrà migliorare le cose".