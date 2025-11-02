Revisioni e assicurazioni. Scattano le multe dei vigili

Al volante di un’auto con targa estera e a velocità sostenuta: nei guai un neopatentato. La polizia locale di Macerata prosegue con costanza la propria attività di prevenzione e controllo sul territorio comunale, mantenendo alta la guardia sulla sicurezza stradale attraverso servizi mirati al rispetto delle norme sulla circolazione. Anche in questo ultimo mese, infatti, sono stati effettuati numerosi accertamenti che hanno portato alla contestazione di diverse infrazioni al Codice della Strada. Gli agenti hanno elevato tre verbali per circolazione con veicolo privo di revisione, due per circolazione senza copertura assicurativa e uno per uso di dispositivi elettronici durante la guida.

Durante un servizio di controllo in viale Puccinotti, una pattuglia ha notato un’auto procedere a velocità sostenuta. Gli agenti hanno seguito il mezzo e sono riusciti a fermarlo in via Mugnoz. Alla guida di una Mercedes con targa estera, si trovava un cittadino extracomunitario, residente in Italia dal 2018 e neopatentato. In seguito agli accertamenti eseguiti, all’uomo sono state contestate le violazioni per circolazione con veicolo estero appartenente a persona residente in Italia da più di tre mesi e per alta velocità. Al conducente, essendo neopatentato, sono stati decurtati complessivamente 10 punti dalla patente mentre le sanzioni sono state pagate immediatamente trattandosi di veicolo con targa straniera.

Nel corso di un altro controllo una pattuglia della polizia locale ha fermato un motociclo e il conducente non ha mostrato la patente dichiarando di averla lasciata a casa. Da successivi approfondimenti è emerso che il documento era scaduto e non rinnovato per perdita dei requisiti psicofisici. L’uomo, inoltre, era alla guida di un veicolo di categoria superiore rispetto a quella prevista per la patente posseduta. Le violazioni accertate hanno comportato verbali per un totale di 1.380 euro.

Altri controlli effettuati hanno riguardato la velocità in viale Indipendenza, mediante dispositivo TrueCam, per la verifica del rispetto dei limiti mentre altri sono continui e sistematici nel quartiere Pace soprattutto per verificare il rispetto del piano viabilità nella zona di via Zorli. "La nostra attenzione rimane sempre alta sulle modalità di circolazione e sul rispetto delle norme del Codice della Strada – ha detto il comandante Danilo Doria –. L’obiettivo principale è quello di tutelare tutti coloro che ogni giorno circolano correttamente, garantendo sicurezza e legalità sulle nostre strade. Il fatto che, ancora oggi, vengano individuati diversi veicoli privi di assicurazione o revisione rappresenta un segnale preoccupante e un indice chiaro della necessità di mantenere costante l’attività di controllo. Circolare senza copertura assicurativa significa mettere a rischio non solo se stessi, ma anche gli altri utenti della strada. Continueremo, pertanto, a intensificare i servizi mirati e i controlli preventivi, con particolare attenzione ai comportamenti pericolosi e alle violazioni più gravi".