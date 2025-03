Revisioni e polizze, 50 multe in due mesi

Auto che circolano senza assicurazione e senza revisione: per questi motivi sono state oltre cinquanta le sanzioni fatte dagli agenti della polizia locale da gennaio fino a oggi. "L’obiettivo è garantire la sicurezza di chi gira per le strade di Civitanova, che è una delle città con un maggiore movimento di veicoli, soprattutto nel fine settimana" ha spiegato l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni. "Dai controlli, che ultimamente sono stati intensificati da parte degli agenti della polizia locale, guidata dal nuovo dirigente Cristian Lupidi, è emerso che sono sempre di più le auto che circolano senza assicurazione e senza revisione. Un pericolo per chi è sulla strada – ha continuato l’assessore –. La polizia locale ha due strumenti per intercettare e controllare immediatamente le auto, a partire dalla targa: il sistema Targa System, acquistato da me nel 2019, e da gennaio il Targa Fast, un programma innovativo voluto dal nuovo dirigente, installato su due dispositivi usati dalla pattuglia e collegato alla Motorizzazione, che consente di controllare immediatamente lo stato dei veicoli. Questi strumenti stanno dando un supporto fondamentale alle attività di controllo svolte quotidianamente dagli agenti della polizia locale. Sono state oltre cinquanta le sanzioni fatte fino a ora a partire da gennaio e, considerato il numero sempre più alto di veicoli che circolano per Civitanova, soprattutto nel fine settimana, ci aspettiamo numeri da record per quello che riguarda le sanzioni". Ma le telecamere si stanno rivelando particolarmente utili anche per cercare di risolvere una ben nota problematica, che interessa non soltanto le zone periferiche della città, ma soprattutto il centro di Civitanova: l’abbandono selvaggio di sacchetti di rifiuti. "Alcuni residenti di via Torino si sono lamentati più volte – ha continuato Cognigni –. Anche in questo caso verranno intensificati i controlli, ci stiamo attrezzando. C’è una telecamera fissa in centro, chiaramente non posso rivelare dove, per stanare chi abbandona i rifiuti in strada. Sono delle persone che abitano in zona, e non gente che prende l’auto e va lì a scaricare i rifiuti. Le telecamere sono uno strumento importante, come abbiamo visto anche di recente, quando le forze dell’ordine sono riuscite attraverso gli occhi elettronici installati in città a risalire agli autori di furti e di danneggiamenti" ha concluso l’assessore Cognigni.

Chiara Marinelli