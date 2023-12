Revoca dell’assessore Gironacci. Il Tar chiede spiegazioni al sindaco

Il Tar di Ancona dà ragione a Manola Gironacci, il sindaco non poteva ’licenziarla’ da assessore sulla base del venir meno del rapporto di fiducia. I giudici hanno disposto che Fabrizio Ciarapica, entro trenta giorni, specifichi la ragioni che lo hanno portato a revocare l’incarico che le aveva affidato nel giugno del 2022. Il venir meno del rapporto di fiducia fu la motivazione addotta da Ciarapica per far fuori la Gironacci, ma per i giudici non basta. La sentenza è arrivata ieri dopo il, ricorso presentato dalla commerciante e dal suo legale, Pietro Antonio Siciliano. Adesso Ciarapica ha trenta giorni di tempo integrare il decreto della revoca della delega e per giustificare la scelta di toglierla dall’assessorato al turismo. Gironacci si era presentata alle elezioni del giugno 2022 con la lista Civitanova Unica e, dopo la vittoria bis di Ciarapica, aveva ottenuto l’incarico di assessore. Lo scorso fine settembre sceglie di lasciare la lista civica e di iscriversi al partito della Lega. Un passaggio che Ciarapica non le perdona. Il sindaco dirà di non essere nemmeno stato informato, parlerà di una scelta fatta senza alcuna condivisione affidando a un comunicato di poche righe la notizia della revoca della delega con la motivazione del "venir meno del rapporto di fiducia".

Ma, per il Tar, questo non può bastare. "Posso solo dire che sono molto contenta", sono state le uniche parole della Gironacci che continua nella scelta di non voler commentare la vicenda. "Il giudice ha detto che nella revoca non era sufficientemente specificata la motivazione e pertanto ha dato trenta giorni per integrarla" è il laconico commento di Ciarapica. Il principale obiettivo della Gironacci era il reintegro in giunta. Per ora la leghista segna un gol ma prevedibile che il braccio di ferro con il sindaco non si fermi qui.