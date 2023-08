"Revoca Sosta col Disco Orario a Corridonia: si revochi la delibera"

"Revoca immediata della delibera di giunta e della successiva ordinanza" e "valutazione di soluzioni alternative attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico a cui invitare a partecipare anche rappresentanti di commercianti e residenti". Ecco le richieste dei gruppi di opposizione "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", guidati dall’ex vicesindaco Manuele Pierantoni, in merito alla disciplina della sosta col disco orario attiva dal primo agosto in centro e nelle vie limitrofe. "In questi giorni abbiamo assistito a un pessimo teatrino, fatto di rimpalli mal riusciti e giustificazioni surreali, suggellate dal silenzio discrezionale del nostro sindaco – precisano le minoranze –, perché invece il vicesindaco ha parlato e forse straparlato: ha affermato a mezzo stampa, "come potevo ascoltare un’associazione (commercianti) che non esisteva?", per essere poi smentita da un articolo che già a marzo ne annunciava la costituzione. Assicurava che l’adozione del disco orario in centro scaturiva dalle esigenze dei commercianti, che invece negano ogni forma di coinvolgimento". "Perciò – aggiungono i due gruppi –, considerando che la scelta non era stata prospettata nel programma elettorale della Giampaoli, e che la raccolta di firme sta riscuotendo molte adesioni, come gruppi di opposizione proponiamo la revoca della delibera di giunta".

Diego Pierluigi