"Revocata la sospensione, il Mizu non ha mai chiuso"

"Mai nessuna chiusura per il ristorante cinese Mizu di Matelica". Lo precisa l’avvocato Luigi Ciambrone, a proposito della notizia dei controlli dei carabinieri fatti nei giorni scorsi. "Il ristorante Mizu – spiega il legale – ha ottenuto da subito la revoca del provvedimento di sospensione emesso dal Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro e ha continuato con regolarità a essere aperto. L’attività ispettiva ha riguardato e ha accertato violazioni inerenti meri aspetti formali della materia anti infortunistica sui luoghi di lavoro, per la mancata formazione del personale. Circa la salubrità e le norme igienico sanitarie l’accesso ispettivo, invece, ha potuto constatare l’assoluto rispetto delle norme a tutela della vasta clientela da sempre affezionata al titolare e alla sua gestione del ristorante che si annovera, come da espressioni di gradimento, fra i primi in Italia per la bontà del sushi, con ottimo connubio fra la cucina giapponese e cinese".