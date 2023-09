Revocata l’accoglienza a quattro richiedenti asilo

Chissà se i quattro titolari del diritto di asilo politico che nei giorni scorsi si sono allontanati da Recanti – dove erano ospiti del progetto di accoglienza – sono poi riusciti ad eludere i controlli della gendarmeria francese e, quindi, entrare in Francia dove ad attenderli c’erano dei loro conoscenti? I quattro beneficiari del progetto avevano chiesto di potersi allontanare da Recanati dal 12 agosto al 7 settembre scorso, però, poi, non hanno poi più fatto rientro all’interno dell’appartamento che era stato messo a loro disposizione dall’Amministrazione comunale. La coordinatrice del Progetto – che è gestito attualmente per conto del Comune dalla Coop. Soc. Cooss Marche di Ancona – ha contattato telefonicamente i quattro fuggitivi che hanno candidamente confessato che avevano deciso di stabilirsi in Francia e che la decisione è stata presa per sopraggiunte opportunità lavorative grazie alla propria rete di connazionali. Per questo motivo non avevano più alcuna intenzione di ritornare a Recanati e rientrare nel progetto di accoglienza. Da qui la decisione, prevista dalla legge, di procedere nei loro confronti alla revoca delle misure di accoglienza per assenza ingiustificata superiore alle 72 ore. Sino alla fuga dei 4 il progetto SAI Pomerium, nato nel 2016 dalla volontà dell’Amministrazione per dare risposta a un gruppo di rifugiati politici accolti nel territorio recanatese, seguiva 18 persone, dei quali 15 uomini singoli ed un nucleo familiare che provengono dal Pakistan, Afghanistan, Gambia, Somalia, Costa d’Avorio, Mali e dal Bangladesh. Tra gli adulti 12 sono già inseriti nel mondo lavorativo in aziende di vari settori tra cui: agricolo, tessile, manifatturiero e in una autocarrozzeria. "SAI Pomerium ha adottato fin da subito un modello di accoglienza diffusa in città, con appartamenti messi a disposizione dei richiedenti asilo e rifugiati distribuiti nel territorio comunale di Recanati, spiega l’Assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini. Un modello di accoglienza finalizzato a non modificare gli equilibri presenti nella comunità da una parte e a garantire risposta alle esigenze di autonomia dei beneficiari in un contesto normalizzante dall’altra".

La presa in carico dei beneficiari del progetto viene garantita da un’equipe multidisciplinare costituita da coordinatore, assistente sociale, educatori, operatore legale, psicologo, mediatori linguistico culturali forniti dalla Cooss, ente gestore a cui il Comune di Recanati ha affidato il progetto personalizzato per ogni beneficiario che prevede l’accompagnamento in percorsi legali, di istruzione, formazione, inclusione sociale e di inserimento lavorativo ed abitativo. Il bando di gara predisposto nel 2021 prevedeva per il triennio 20212023, ed opzione di rinnovo per un ulteriore triennio ed eventuale proroga tecnica per un ammontare complessivo di 1.313.000 euro, Iva esclusa.