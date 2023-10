Rfi: "Sistemato l’ascensore della stazione"

Di nuovo in funzione l’ascensore della stazione ferroviaria di Civitanova. Il dipartimento di Rfi, la società capofila del Polo infrastrutture di Ferrovie dello Stato, fa sapere che è stato sistemato il guasto che aveva messo fuori uso l’impianto per dieci giorni. Un problema che era stato denunciato dalla Fiab Costa Macerata-Fermo, che opera nel mondo degli appassionati del pedale, in relazione alla scarsa funzionalità della stazione per chi viaggia con la propria bici a bordo del treno e, soprattutto, per i disabili. Rfi in proposto ricorda comunque che la stazione di Civitanova è una di quelle che in Italia è dotata di assistenza alle persone con problemi di mobilità, servizio che può essere prenotato, e che comunque - in caso di un prolungato guasto all’ascensore - non consente a chi fa scalo in città di essere autosufficiente negli spostamenti.