"Ri-Corriamo la Vita", marcialonga solidale

Ogni promessa è debito. Così oggi, a Sant’Angelo in Pontano, ci sarà la quarta edizione di "Corriamo la Vita", che per l’occasione è stata chiamata "Ri-Corriamo la Vita" poiché l’evento del 10 giugno era stato annullato per maltempo. Gli organizzatori non si sono dati per vinti e questo pomeriggio, alle 18, prenderà il via la tradizionale marcialonga non competitiva di 8 chilometri su percorso collinare. Chi vuole potrà scegliere la passeggiata lungo le vie del paese accompagnato da una guida con la possibilità di un’escursione cicloturistica. Madrina: Roberta Mirata, personal trainer e sport influencer. Dalle 20 si potranno gustare piatti tipici e non mancherà il divertimento con la musica anni ‘80. Un’iniziativa all’insegna di sport, divertimento e solidarietà; l’intero ricavato sarà devoluto alla Clinica Oncologica dell’università Politecnica delle Marche - Azienda ospedaliero- universitaria per la ricerca in campo oncologico. L’obiettivo è dare nuova linfa all’idea promossa da Anna-Lisa Graziosi (nella foto), fondatrice dell’ente "Pro-Muovi-Amo-la vita odv", prematuramente scomparsa nel 2020.