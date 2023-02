Riaccendere l’interesse culturale sul comprensorio

Scadrà sabato il termine per iscriversi (info: [email protected]) al percorso di formazione in tre giorni di residenza formativa, da venerdi 17 a domenica 19, con "Young Paths", programmati ad Apiro, nell’abbazia di Sant’Urbano. Organizzano l’iniziativa il Club per Unesco TolentinoTerre Maceratesi, il Comune di Apiro, Csv Marche Ets, G-Lab Legambiente Marche. Il percorso riguarda principalmente i giovani (per dieci di loro è prevista la partecipazione gratuita) dai 18 ai 35 anni. Lo scopo degli incontri è finalizzato principalmente a riattivare la vitalità culturale del patrimonio comprensoriale maceratese: in particolare, verranno prese in esame porzioni di territorio della provincia, incluse le aree intermedie del monti Sibillini e delle Terre Appenniniche che rientrano nella candidatura a MaB Unesco. La formazione è anche mirata "a far parte della sezione giovanile ("Gli alfieri azzurri") del Club per l’Unesco Tolentino Terre Maceratesi".

Gianfilippo Centanni