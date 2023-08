Riacceso l’autovelox, fioccano le multe

di Asterio Tubaldi

Per fortuna che l’amministrazione comunale, nel presentare il bilancio di previsione alla fine dello scorso mese di dicembre, aveva ipotizzato di incassare dalle violazioni al codice della strada circa 816.000 euro perché gli autovelox di Romitelli, da cui derivano i maggiori proventi dalle multe, non stavano allora funzionando e non si sapeva quando sarebbero rientrati attivi. Una valutazione prudente, ha spiegato il sindaco Antonio Bravi nell’ultima seduta del Consiglio comunale, illustrando gli equilibri di bilancio. Alla faccia della prudenza perché – ha informato ancora il primo cittadino – quando gli autovelox ad aprile sono ritornati a funzionare a pieno regime hanno iniziato a mietere vittime, tanto che la previsione di incasso dalle multe a fine anno schizzerebbe alla cifra mostruosa di 1.208.600 euro. E ciò malgrado che dalle altre violazioni al codice della strada, tipo divieto di sosta ed altro, la previsione d’incasso è in calo di 95mila euro. In pratica dagli autovelox si prevede di incassare 485.000 in più rispetto a quanto preventivato che, come abbiamo detto, era di 816.000 euro. La cosa sbalorditiva è che il maggior incasso in più, di oltre il 30%, avviene in un arco di tempo annuo più ristretto, cioè da aprile a dicembre, perché prima gli autovelox non funzionavano. Naturalmente il 50% di queste entrate va al proprietario della strada, cioè in questo caso la Provincia.

Capitolo a parte l’altrettanto importante cifra di 1.302.000 euro che il Comune dovrebbe incassare dalle multe non pagate in questi ultimi anni, il cui incasso non si sa se e in quale misura potrà essere recuperato. Le variazioni di bilancio presentate l’altra sera non finiscono qui. Anche l’addizionale Irpef comunale è lievitata a 118.000 euro, previsione non solo superiore allo stanziamento iniziale, ma anche rispetto agli incassi degli anni precedenti. Altro incremento importante è quello – ha aggiunto il sindaco Bravi – "di 280mila euro derivante dai permessi a costruire: avevamo previsto 500mila euro, ma a 6 mesi siamo già arrivati a incassare quasi 450mila euro, per cui è ragionevole aumentare la previsione viste anche tutte le pratiche in corso". Soldi che sono stati destinati al completamento degli interventi in corso nelle scuole, come la sistemazione degli infissi e per i traslochi da Squartabue e dal Salone del Popolo degli arredi della scuola San Vito, oltre che per quelli dell’asilo nido comunale che da settembre si trasferirà alla scuola Le Grazie in modo da permettere l’avvio dei lavori di ampliamento e messa a norma della struttura di via Vogel.