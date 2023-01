Rialzo dei prezzi: 1.500 euro di spesa in più per famiglia

Nel 2022 Macerata ha registrato una inflazione media del 7,8% rispetto al 2021, un rialzo dei prezzi che ha comportato per le famiglie una spesa aggiuntiva di 1.474 euro. A far salire il valore medio ci sono state, in particolare, le impennate di settembre e ottobre, quando l’inflazione riferita ai prodotti alimentari e alle bevande analcoliche è risultata tra le più alte d’Italia (rispettivamente +13,4% e +16,9%), mentre su altri fronti, come quelli dei servizi, gli incrementi in città sono stati decisamente più contenuti.

Questo è il quadro che emerge dall’indagine della Unione nazionale consumatori, che ha stilato la classifica di tutte le città e delle regioni più care d’Italia nel 2022, in termini di aumento del costo della vita. Lo studio fa riferimento all’inflazione media dello scorso anno, non su quella tendenziale, e consente – perciò – di capire quanto speso effettivamente in più da un famiglia. Se sul fronte alimentare abbiamo rincari più pesanti, mediamente l’inflazione registrata colloca Macerata in quelle che possono essere definite le città più risparmiose, quelle cioè, dove rispetto ad altre si spende un po’ meno. Con il suo + 7,8%, infatti, Macerata è di due punti sotto al livello più alto, l’inflazione registrata a Bolzano che si è attestata al + 9,7%, pari ad una spesa aggiuntiva di 2.578 euro rispetto al 2021. Al secondo posto Trento, dove il rialzo dei prezzi del 9,3% ha determinato un incremento di spesa annuo pari a 2.434 euro per una famiglia media; al terzo Bologna, dove il + 9% ha comportato una spesa supplementare pari in media a 2.245 euro a famiglia. Confrontando i dati a livello regionale, Ascoli Piceno è la città con i maggiori rincari delle Marche (+8,3%, +1.568 euro per famiglia media), mentre Ancona ha fatto meglio anche di noi, visto che l’inflazione media si è fermata al + 7,2%, pari ad un aggravio per famiglia di 1.431 euro. Il fattore che più ha pesato, ovviamente, è stato l’aumento dei costi per sostenere le spese di gas e luce, ma i rincari – sia pure con peso diverso - sono stati comunque generalizzati.

Franco Veroli