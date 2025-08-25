Rianimato grazie all’app: "Tecnologia e formazione possono salvare una vita

È grazie a una tecnologia informatica, al coordinamento della centrale del 118 di Macerata e alla risposta tempestiva di un’infermiera, registrata all’app Dae Marche, che è stato possibile salvare un cinquantenne di Montecassiano, colto da un arresto cardiaco in piscina.

L’infermiera del 118 Paola Paolucci, intervenuta di corsa dopo l’allarme ricevuto con la app, è una istruttrice che collabora con la responsabile del centro formativo, la dottoressa Elena Ricotta, e con il direttore del servizio dell’emergenza territoriale 118 dell’Ast di Macerata, il dottor Ermanno Zamponi.

"L’applicazione – spiega quest’ultimo –, disponibile gratuitamente, è operativa da maggio. Permette la registrazione dei defibrillatori e dei “first responder“, formati o meno all’uso del Dae. In caso di emergenza le centrali del 118 possono attivare i first responder in un’area di circa 3 chilometri, attivando i mezzi di soccorso. La centrale poi può vedere chi ha risposto e contattarlo per le istruzioni prima dell’arrivo dell’ambulanza".

Il 118 di Macerata dal 2001 organizza corsi di “Basic life support and defibrillation“ anche a esterni e associazioni. Quanto è importante la formazione all’utilizzo del Dae?

"La Legge 116 del 2021 prevede che il Dae possa essere utilizzato anche da personale non formato, ma un corso di rianimazione cardio polmonare di base può fare la differenza. Non tutti gli arresti cardiaci sono trattabili con la scarica elettrica, in alcuni casi è fondamentale il massaggio cardiaco. Oppure, se c’è un’ostruzione delle vie aeree sono fondamentali le manovre di disostruzione".

Quante persone il 118 dell’Ast forma ogni anno e cosa si può fare per allargare la rete del primo soccorso?

"Nel 2024 gli istruttori sono stati 22. Il personale formato è stato di circa 1300 tra dipendenti Ast Macerata, più 700 esterni. Nel 2015 la legge “Buona scuola” aveva previsto corsi di primo soccorso fin dalla materna, e sempre più approfonditi e ripetuti fino alle superiori. Nel 2017 partecipammo anche alla sperimentazione nazionale formando insegnanti. Sarebbe opportuno che il progetto decollasse perché è un’ottima opportunità di diffusione capillare della cultura della rianimazione".

Anche il ditettore generale Ast Alessandro Marini ha voluto elogiare l’infermiera Paola Paolucci, "per la generosità nel servizio al prossimo dimostrato anche fuori dal servizio di lavoro".