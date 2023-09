Riaperta a fine ottobre: Santa Maria di Mogliano restaurata

Ultimi ritocchi per Santa Maria in piazza, a Mogliano. Il restauro della chiesa e la ricollocazione della tela di Lorenzo Lotto (dal titolo "La Madonna in gloria e i santi") hanno rappresentato un momento importante per effettuare studi al fine di "conoscere e valorizzare al meglio il patrimonio artistico del paese", spiega l’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Cecilia Cesetti. "Grazie all’università di Camerino e alla Soprintendenza – spiega – si è proceduto a un’ulteriore campagna di indagini non invasive sull’opera, in particolare sulla cornice del più significativo dipinto moglianese. Sono state effettuate radiografie sulle immagini della predella e del timpano per studiare gli strati nascosti dalla stesura pittorica; insomma siamo andati a curiosare sotto il colore per vedere ripensamenti, disegni preparatori ecc. I risultati delle analisi saranno presentati presto al pubblico in una serie di incontri. Il tutto è terminato con un’accurata campagna fotografica che ci è stata offerta dal professionista, esperto di riproduzioni d’arte, Riccardo Garzarelli. Pensiamo di riaprire la chiesa per fine ottobre".