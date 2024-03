Riaperta al transito la strada per i prati di Monte San Vicino

Da oggi sarà revocata la discussa ordinanza n.256 dello scorso 28 novembre che, per decisione della Provincia, impediva il transito veicolare lungo la strada provinciale 14 di Braccano in direzione dei prati del monte San Vicino "per neve e ghiaccio dal km 5+000 al km 14+371". Molte erano state le proteste dei cittadini e degli appassionati di scarpinate in montagna, che avevano contestato il divieto a fronte di uno degli inverni più miti che si ricordino. Soddisfatto il vicesindaco Denis Cingolani, che si è personalmente interessato alla vicenda e che in merito ha sottolineato come "questa ordinanza abbia creato giustamente molto scalpore e fin da subito ci siamo mossi per farla revocare. La decisione finalmente presa, ci sembra la più giusta perché permette il ritorno alla normalità per questi territori e per i loro abitanti, oltre che per tutti coloro che vorranno visitare le nostre splendide montagne".

m. p.