Riaperta la biblioteca della primaria. "Ampliata l’offerta didattica"

Martedì è stata riaperta la biblioteca scolastica della scuola primaria Salvo D’Acquisto, dell’istituto comprensivo "Ugo Betti" di Camerino. Al taglio del nastro, il dirigente scolastico Francesco Rosati e l’assessore all’istruzione Silvia Piscini in rappresentanza dell’amministrazione. In seguito al sisma 2016 e al trasferimento della sede delle scuole, il patrimonio librario che era andato disperso nei vari traslochi è stato recuperato e sistemato nel locale polifunzionale adiacente alla mensa. L’idea di ridar vita alla biblioteca scolastica è scaturita dalla volontà dei docenti nell’ambito del progetto "Il verbo leggere non conosce l’imperativo", per ricreare un luogo d’incontro con la lettura, di aggregazione e promozione culturale, reso possibile anche grazie al contributo dei genitori, del presidente del Consiglio di istituto Gabriele Carradori, le maestre, i collaboratori scolastici e il dirigente. La manifestazione, a cui hanno preso parte alunni, famiglie e docenti, è stata allietata dalla lettura a voce alta da parte del dirigente Rosati (che ha scelto due favole con la morale "La volpe e l’uva" di Fedro e "La volpe e la cicogna" di Esopo), dell’assessore Piscini e della cuoca Iris Venanzoni. "Un altro spazio e un progetto importante che amplia l’offerta didattica, già di per sé ottima e ricca di attività, della scuola primaria – afferma l’assessore –. Sappiamo bene il valore pedagogico che ha la lettura in età evolutiva, stimolando la capacità di ascolto, lo sviluppo del linguaggio ma anche l’aspetto sociale ed emozionale grazie alla percezione dello stato emotivo dei protagonisti delle favole e delle storie. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato e contribuito affinché sia stata possibile la riapertura".

Lucia Gentili