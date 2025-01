Riaperta la strada a Braccano. Era stata chiusa per la neve

Riaperta la strada provinciale 14 Braccano, chiusa un paio di settimane fa. La Provincia, dopo le nevicate di dicembre, aveva scelto di procedere alla chiusura del tratto: ora invece lo stesso ente ha revocato l’ordinanza in seguito ai colloqui intercorsi con l’amministrazione comunale di Matelica guidata dal sindaco Denis Cingolani.

"Con soddisfazione comunico che la Provincia ha dato parere favorevole alla riapertura della provinciale 14 – annuncia il primo cittadino –. Nell’ordinanza è citata l’importanza del territorio che attira turisti e favorisce la promozione delle nostre montagne. Un segnale tangibile che l’amministrazione provinciale è attenta alla zona montana. Ringrazio il presidente Sandro Parcaroli, il vice presidente Luca Buldorini e l’ufficio tecnico della Provincia per aver aperto un tavolo di confronto volto a programmare per i prossimi anni il mantenimento della strada anche con interventi importanti di asfaltatura, per garantirne l’apertura costante nella stagione invernale".