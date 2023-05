Riaperte due provinciali dopo il maltempo Frana a San Severino

Sono state riaperte nel fine settimana le provinciali 88 Passo Morico-Pintura del Grillo a San Ginesio e la 56 Gualdo-Sant’Angelo in Pontano, chiuse la scorsa settimana a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito diverse parti delle Marche, tra cui anche la nostra provincia. Al momento, quindi, resta interdetta al traffico solo la Sp 55 Gualdo-Santa Croce, interessata da una frana e da uno smottamento piuttosto importanti, che la Provincia non è riuscita a sistemare nel breve periodo. Su altre tre strade, invece, sono stati installati dei semafori per garantire il senso unico alternato. Si tratta della Sp 45 Faleriense Ginesina, nel Comune di Sant’Angelo in Pontano, dal km 5+950 al km 6+050 e della Sp 54 Gualdo-Penna San Giovanni, km 4+350 al km 4+450. Sulla 61 Loro-Macina (a Mogliano), invece, sono presenti due limitazioni, la prima dal km 15+200 al km 15+400 regolata da un semaforo e la seconda, dal km 12+400 al km 12+600, regolata a vista data l’ampiezza della carreggiata. A San Severino rilevante ed estesa frana sulla comunale di Cicco Bianco in località Serralta. La frana ha isolato la viabilità di accesso e interrotto la fornitura idrica di un fabbricato adibito a civile abitazione e, in prosecuzione, di due fabbricati di altrettante aziende agricole. Fortunatamente non è stato necessario evacuare le famiglie residenti.