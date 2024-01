Riaperte le due gallerie della superstrada

Riaperte le gallerie della superstrada tra gli svincoli di Serravalle e Colfiorito sulla ss77. La circolazione è di nuovo possibile in entrambi i sensi, in una sola corsia per direzione. La superstrada era stata chiusa perché l’incendio di una vettura che transitava in direzione Foligno, in galleria, il 24 dicembre scorso, aveva danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza e reso necessaria la chiusura di entrambe le gallerie, nei due sensi di marcia. A seguito dell’incendo, 16 automobilisti in quel momento in transito nella galleria sono rimasti intossicati. A seguito agli accordi stabiliti nel corso del tavolo tecnico convocato dall’assessore alle Infrastrutture della Regione, Franceso Baldelli, che si è svolto lunedì scorso a Serravalle del Chienti alla presenza dei tecnici Anas, delle categorie economiche e del sindaco del comune maceratese, la promessa di riapertura è stata mantenuta nei tempi stabiliti. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, sottolinea: "Impegno mantenuto. Gallerie aperte sulla SS 77. Quello che è nostro compito è trovare le soluzioni migliori per risolverli. La discriminante è una sola: il tempo e la sicurezza che chiediamo per le nostre infrastrutture. E in questo caso sottolineiamo rapidità e concretezza. Ringrazio Anas e ringrazio il prefetto di Macerata per la riunione operativa di giovedì con forze dell’ordine, vigili del fuoco e tutti gli enti interessati che ha permesso di mettere a punto le procedure necessarie. L’economia non si può fermare. Neanche le infrastrutture". Anas, a sua volta, scrive in una nota: "Per consentire il completamento dei lavori di ripristino degli impianti danneggiati il transito è provvisoriamente consentito su una corsia per ogni senso di marcia fino al termine degli interventi. L’incendio era stato originato da un’autovettura che transitava sulla superstrada in direzione Foligno. I danni causati dalle fiamme agli impianti tecnologici e di sicurezza avevano reso necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel. Dopo le prime verifiche tecniche, Anas ha avviato gli interventi di ripristino consentendo la riapertura di una corsia per ogni senso di marcia. La conclusione dei lavori e la rimozione completa del cantiere allestito nelle gallrrie è prevista entro due mesi".

Lorenzo Fava