Riaperte le due vie di uscita dalla piazza: c’è la benedizione

Ufficialmente conclusi i lavori di riqualificazione urbanistica in via Cesare Battisti e via Porta Orientale. L’amministrazione di San Severino ha messo il primo tassello di un più ampio intervento che riguarderà anche Piazza Madonna dei Lumi e altre vie del centro storico. Le due vie di uscita da piazza Del Popolo sono state riaperte al traffico veicolare con una breve cerimonia alla quale hanno preso parte il sindaco, Rosa Piermattei, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, gli assessori Jacopo Orlandani, Vanna Bianconi e Michela Pezzanesi. A benedire l’opera è intervenuto anche il vicario foraneso, monsignor Aldo Romagnoli. Il consigliere di minoranza, Debora Bravi, hai espresso delle critiche in merito all’intervento in occasione dell’ultimo consiglio comunale: "L’intervento non è stato fatto a regola d’arte, la , ci sono delle parti non omogenee".

g. g.