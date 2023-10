Riaperto al transito il ponte sul fosso del torrente Fiumicello a Cingoli

"Gli interventi sono serviti – spiega Sandro Parcaroli presidente della Provincia – per adeguare la carreggiata alla normativa vigente". "Interventi necessari e migliorativi – ammette Michele Vittori sindaco di Cingoli – su un tratto in cui la viabilità era critica". Quanto dichiarato da Parcaroli e Vittori (nella foto) riguarda la riapertura al traffico del ponte sul fosso del torrente Fiumicello, al km. 18 della strada provinciale 25 "Cingolana", l’unica e intensamente trafficata arteria che collega la città "Balcone delle Marche" al capoluogo provinciale. E’ di nuovo e più agevolmente percorribile il tratto in cui sono terminati i lavori di allargamento della sezione stradale corredata con un nuovo marciapiede, per cui si era reso necessario istituire un senso unico alternato: 500.000 euro l’importo complessivo dell’opera. "Le due corsie – precisa Parcaroli – sono state allargate a 3,25 metri ciascuna". Importante pure un altro dettaglio: constatata l’impossibilità di allargarsi sul lato sinistro del ponte, in cui sono situati un mulino e un altro edificio, si è dovuto procedere all’ampliamento sul lato destro, progettando un ponte cosiddetto "a cavalletto", in acciaio e calcestruzzo, a spalle laterali.

Gianfilippo Centanni